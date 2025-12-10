Музей Победы и Российская детская библиотека представят совместную новогоднюю выставку

Среди экспонатов - более 70 елочных игрушек, в том числе в виде героев детских книг, созданных в 1930-1950-х годах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Выставочный проект "Новогодние страницы" откроется 18 декабря в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Экспозиция создана совместно с Российской государственной детской библиотекой (РГДБ), сообщили ТАСС в музее.

"В преддверии Нового года посетители музея смогут узнать, как люди отмечали главный праздник в 1941-1945 годах, как готовились к нему, украшали дома и наряжали елку. В тяжелую военную пору Новый год стал символом мирной жизни, помогал сохранить надежду и веру в чудо. Несмотря на бомбежки, эвакуацию и другие лишения люди стремились сохранить традиции празднования Нового года", - говорится в сообщении.

Среди экспонатов - более 70 елочных игрушек, в том числе в виде героев детских книг, созданных в 1930-1950-х годах. Гости музея познакомятся не только с традиционными стеклянными украшениями, но и ватными игрушками, которые чаще всего изготавливали вручную, как и картонные игрушки, чье появление спровоцировано дефицитом других материалов.

Среди рукотворных экспонатов также игрушки из мишуры, проволоки, стекляруса и синельки. Например, елочное украшение "Букет цветов". Музей представит игрушки, созданные по эскизам художницы-кукольницы Маргариты Димзе, которые "без преувеличения украшали каждую советскую елку и до сих пор знакомы очень многим". Посетителям выставки представят сказочную Аленушку, мужичка с ноготок, ватного Деда Мороза и других персонажей.

Помимо игрушек будут экспонироваться книги 1942-1944 годов, сопровождающие детей в тяжелые военные годы. Можно будет увидеть книжку-игрушку "Ванька-встанька" (1944), с использованием вырубки и иллюстрациями Юрия Васнецова, сказку "Гуси-лебеди" (1942), стихотворение Корнея Чуковского "Чудо-дерево" (1942) с графикой Владимира Конашевича и "Мойдодыр" (1943), а также произведения Евгения Чарушина о природе с рисунками автора, Сергея Михалкова, Агнии Барто и других.

На выставке также будут представлены работы победителей международного конкурса рисунков "Нарисуй елку Победы" в категории "Книжная обложка", и самодельные елочные украшения, созданные в рамках номинации "Новогодняя игрушка 1945 года". Кроме того, выставка будет дополнена тачскрином, на котором гости смогут ознакомиться с работами участников. Экспозиция доступна к посещению до 30 января 2026 года. ТАСС - генеральный информационный партнер музея.