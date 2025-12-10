В Москве прошла премьера фильма "Невероятные приключения Шурика"

Картина выйдет в прокат 11 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Премьера комедии "Невероятные приключения Шурика" прошла в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Огромное спасибо всей команде и с наступающим Новым годом. Хочу пожелать всем любви. Мы снимали этот фильм с любовью к нашему кинематографу, но самое главное - с любовью к нашим зрителям. Спасибо и приятного просмотра", - сказал со сцены исполнитель главной роли Тимур Батрутдинов.

По сюжету Шурик предстает сидящим на скамейке у автобусной остановки, где, по аналогии с героем ленты "Форрест Гамп", рассказывает случайным прохожим свою историю любви. В центре сюжета - его отношения с Ниной, студенткой и комсомолкой, знакомой зрителям по фильму "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Роли в проекте исполнили Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Гарик Мартиросян, Анна Асти, Сергей Лазарев, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Джиган, Ольга Бузова, Давид Манукян, Слава Копейкин, Ирина Горбачева, Никита Кологривый, Андрей Гайдулян и другие артисты.

Картина выйдет в прокат 11 декабря. Фильм содержит сатирические отсылки как к российской классике, так и к крупным зарубежным кинопроектам.