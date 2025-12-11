Лукьяненко поддержал идею об аналоге Нобелевской премии по литературе в России

По словам писателя, главной задачей является поиск спонсора для этой инициативы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Писатель и сценарист Сергей Лукьяненко поддержал предложение писателя Захара Прилепина о создании в РФ аналога Нобелевской премии по литературе. В интервью ТАСС он выразил мнение о том, что нынешняя Нобелевская премия по литературе является "инструментом демонстрации той или иной политической западной позиции".

"Нобелевская премия, она, собственно говоря, потому и знаменита, что автор получает огромную сумму денег и может, забыв о всех финансовых проблемах, продолжать творить сколько ему угодно, создавать какие-то новые прекрасные произведения. И потенциально это очень хорошая идея. Создать у нас что-то такое аналогичное для того, чтобы автор недооцененный, но при этом прекрасный, мог отдаться полностью литературе. Почему бы и нет? Если появится кто-то, кто эту премию будет спонсировать, если появится наш такой Нобель, который даст на нее деньги, причем неоднократно выделит призовой фонд, который будет вручаться каждый год какому-то писателю и позволять ему спокойно работать следующие 10 лет, условно говоря - конечно, это будет хорошо. Пускай. Главное - найти такого мецената", - сказал писатель.

Лукьяненко отметил, что изначально Нобелевская премия по литературе зависела от политической конъюнктуры и "вкусовщины". По его мнению, награду сейчас получают те, кто занимает правильную позицию с точки зрения западного истеблишмента.

Писатель также призвал обратить внимание на уже существующие литературные премии в России. "Вот сейчас есть прекрасная премия "Слово". Это серьезная награда с хорошим призовым фондом, что немаловажно. Должна ли при этом существовать какая-то одна гигантская суперпремия под названием "Самый главный хороший автор" или "Самая главная хорошая книга"? Можно, конечно, создать такую премию, но нужно понимать, что она сама по себе тоже будет конъюнктурной. Если она будет с большим призовым фондом, за нее начнется невидимая подковерная возня. Если же призовой фонд будет малым, она не станет очень авторитетной", - добавил Лукьяненко.

По его мнению, подобные премии должны использовать честный инструмент отбора. "То есть это должна быть награда, которая вручается не узким кулуарным кругом, а большим количеством уважаемых людей, которые действительно будут судить, как это называется, по гамбургскому счету, и выбирать того, кто наиболее достоин этой премии", - заключил собеседник агентства.

Ранее Прилепин, комментируя присуждение Нобелевской премии по литературе в 2025 году венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, заявил, что Россия должна создать аналог премии, объединившись с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой. В беседе с агентством идею Прилепина также поддержали помощник президента России, глава Союза писателей России Владимир Мединский и президент Российского книжного союза Сергей Степашин.