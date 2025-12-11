Юбилейный Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров объединил 513 театров

В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры, региональных органов власти, а также театральные и культурные деятели

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. V юбилейный Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров (ВФТМ), который прошел в Москве, объединил представителей пяти стран, 71 российского региона и 513 театров. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"V Юбилейный Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров прошел в Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль является ключевой площадкой для обсуждения структурных изменений в театральной отрасли. Ведущие менеджеры из России, стран СНГ и ближнего зарубежья собрались в пятый раз, чтобы определить пути развития, найти решения общих задач и запустить масштабные совместные проекты. Участниками фестиваля стали представители пяти стран, в том числе 71 субъекта России. Всего фестиваль объединил 513 театров", - говорится в сообщении.

В фестивале участие приняли представители Министерства культуры, региональных органов власти, а также театральные и культурные деятели. Так, например, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин сообщил, что почти половина жителей Москвы посещают театр не чаще одного раза в год и только 5% - ежемесячно. Он подчеркнул, что важно увеличивать вовлеченность зрителей и эффективность театральных площадок.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что на фестивале эксперты обсудили необходимость повышения уровня зарплат в театральной сфере, подготовку молодых кадров в индустрии и формирование творческого состава в театрах. Руководитель ВФТМ, директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок, в свою очередь, подчеркнул, что в 85% российских театров сегодня отсутствует должность худрука, что является "болезненной" и "некорректной" ситуацией для русского репертуарного театра.

Участником фестиваля также стал художественный руководитель Театра на Бронной и Сцены "Мельников" Константин Богомолов. Режиссер призвал закрыть актерские наборы в непрофильных вузах и повысить требования к поступающим на специальности. "Я призываю повысить требовательность к себе - и начать с театральных вузов. Прекратить набор на актерское обучение во всяческих коммерческих и некоммерческих непрофильных институтах. И пригласить на экзамены по литературе и истории искусств педагогов других вузов. <…> [Нужно] воспитывать требовательность к себе, ответственность за себя, а значит, за зрителя", - цитирует Богомолова пресс-служба.

Региональное развитие

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин рассказал об уникальном проекте региона "Театрально-концертный зал", в рамках которого ведущие областные театры и концертные организации выступают на сценах современных ДК в малых городах и районных центрах. Так, в 2026 году в рамках проекта запланировано проведение 125 выездных мероприятий в 27 муниципальных образованиях Челябинской области. Директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерина Черкес-Заде, в свою очередь, также напомнила о роли театра в региональном развитии и креативной экономике России. По ее словам, креативные кластеры, например, театральные площадки, создавая вокруг себя креативные экосистемы, тем самым могут влиять на экономику регионов, а успешные театральные проекты привлекают туристов и укрепляют городской бренд.

Юбилейный Вахтанговский фестиваль прошел в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС - генеральный информационный партнер.