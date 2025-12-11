В Петербурге показали снимки классиков русской фотографии

Выставка демонстрирует панораму жизни Нижнего Новгорода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Оригинальные фотоснимки мастеров ранней "русской светописи" Андрея Карелина и Максима Дмитриева представили публике в "Росфото" в Санкт-Петербурге. Как отметил в беседе с ТАСС историк фотографии, специалист центра Артем Классен, впервые работы нижегородских фотографов показаны в столь большом объеме.

"Мы представляем выставку, которую составила коллекция наших коллег из Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника, предоставившего нам 264 уникальных фотографии крупнейших мастеров русской светописи и еще около 30 изображений из коллекции "Росфото". Так получился очень масштабный серьезный, выставный проект, посвященный двум крупнейшим мастерам русской фотографии рубежа XIX-XX веков. Это действительно речайшее событие в таком количестве, никто эти изображения не видел", - сказал Классен.

Выставка демонстрирует панораму жизни Нижнего Новгорода, который на рубеже XIX-XX веков стал центром русской фотографии. Также публике представили снимки Карелина, изображающие высокопоставленных лиц и знаменитых современников: великого князя Алексея Александровича, художников Василия Верещагина, Константина Маковского, Алексея Боголюбова и ученого Дмитрия Менделеева. Отдельное место в экспозиции занимают фотографии семьи Карелина - портреты его супруги Ольги Григорьевны (урожденной Лермонтовой) и детей.

Дмитриев наследовал от своего старшего наставника Карелина художественные пейзажные традиции, но со временем обратился к документальному жанру. Он запечатлел более чем полувековую историю города и его жителей. В его объектив попали важнейшие события: визит императора Николая II с семьей в 1913 году, открытие Нижегородской ярмарки, а в советское время - митинги, демонстрации и строительство новых объектов.

"Дмитриев создал также галерею портретов современников: Федора Шаляпина, Максима Горького", - добавил Классен.

Признание русских фотографов за рубежом

Оба мастера получили признание при жизни в России и за рубежом; их работы были отмечены наградами на международных выставках.

"Еще на выставке в Эдинбурге в 1877 году европейская публика была потрясена, потому что было присуждено две высших награды работам Карелина", - отметил Классен. Он добавил, что и эти работы можно увидеть на выставке.

Дополнит временную экспозицию насыщенная публичная программа: экскурсии, мероприятия для детей и кинопоказы.

О фотомастерах

Андрей Карелин (1837-1906) - выпускник Императорской Академии художеств, один из основоположников художественной фотографии в России. Прославился как мастер портрета, создатель "комнатных групп" и постановочных снимков. В 1869 году открыл в Нижнем Новгороде ателье "Фотография и живопись", где создавал волжские пейзажи. В 1870 году альбом "Нижний Новгород" с его снимками, раскрашенными И. Шишкиным, был поднесен императору Александру II.

Максим Дмитриев (1858-1948) - ученик Карелина, перенявший традиции художественной фотографии, но ставший одним из основоположников российской фотожурналистики. Получил известность как "певец Волги" за волжские пейзажи (с 1889 г.).

О "Росфото"

Государственный музейно-выставочный центр "Росфото" был основан в 2002 году Министерством культуры Российской Федерации. Здесь проходят выставочные и научно-исследовательские программы в области визуальной культуры. Центр "Росфото" состоит в Международном союзе музеев ICOM.