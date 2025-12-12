Цискаридзе: цены на билеты в театр должно регулировать государство

Все средства должны поступать именно в театр, чтобы артисты получали достойную зарплату, отметил народный артист России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ценообразование на билеты в театр стоит регулировать государству, считает народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-конференции.

"Мне хочется подчеркнуть еще раз: искусство - для народа. Цены [на билеты в театр] должно регулировать государство и следить за тем, чтобы не было перекупщиков", - заявил он.

По словам Цискаридзе, все средства должны поступать именно в театр, чтобы артисты получали достойную зарплату, а также была возможность ставить достойные постановки.