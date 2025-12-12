Новый фильм с участием Джеки Чана будут снимать на юго-западе Казахстана

АСТАНА, 12 декабря. /ТАСС/. Китайский актер Джеки Чан и казахстанский режиссер Роберт Кун выбрали юго-западную Мангистаускую область Казахстана для съемок четвертой части франшизы "Доспехи Бога".

"Мировая звезда Джеки Чан и режиссер фильма "Доспехи Бога: Ультиматум" Роберт Кун официально утвердили Мангистау главной локацией для своего нового крупного кинопроекта. В ходе визита представители кинопроекта ознакомились с природными и инфраструктурными возможностями региона, посетили десятки потенциальных локаций и провели детальный осмотр ключевых природных объектов", - сообщили в администрации региона. Отмечается, что выбор был сделан "благодаря уникальным ландшафтам, масштабным панорамам и природной самобытности региона".

Большая часть территории области представляет собой полынно-солончаковую пустыню с участками кустарниковой растительности на бурых почвах. С запада регион омывается Каспийским морем.

В сентябре Джеки Чан посещал Алма-Ату для отбора локаций будущего фильма.

Фильм снимается в рамках совместного проекта с участием казахстанской видеопродакшн-студии Salem Entertainment.