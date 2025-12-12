На ВДНХ открылся музей с миниатюрами достопримечательностей России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Интерактивный музей "Шоу-макет "Моя Россия" открылся в павильоне №33 на ВДНХ на площади более 1,3 тыс. кв. м. Гости смогут увидеть разнообразие географических условий и культурных традиций страны - от Калининграда до Камчатки, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Этот проект был нашей мечтой, наша команда трудилась над ним более трех лет <...>. Те места, которые мы показали, должны воодушевить людей на путешествия, на то, чтобы они гордились тем, что у нас есть, ценили это. Надеюсь, многие, кто увидят макет, узнают места, где они были, и где еще захотят побывать", - приводятся в сообщении слова автора проекта Андрея Назарова.

Гости смогут увидеть детализированные миниатюры ключевых туристических направлений: Москву, Санкт-Петербург, Калининградскую область, Центральную Россию, города Кавказа, Крым, Сочи, Алтай, Урал, северные регионы и другое. Макет не статичен - по дорогам движется транспорт, сменяют друг друга день и ночь. Кроме того, здесь показывают мультимедийное проекционное шоу с использованием анимации, света и звука с живыми историями о путешествиях по России.