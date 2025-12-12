На Приморской сцене Мариинки открылась выставка фотохроники ТАСС

Экспозиция посвящена балерине Майи Плисецкой

Редакция сайта ТАСС

© Илья Аверьянов/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Выставка фотохроники ТАСС, в которой представлена экспозиция портретов и фотографий со спектаклей балерины Майи Плисецкой, открылась на Приморской сцене Мариинского театра, передает корреспондент ТАСС.

На выставке в холле Приморской сцены Мариинского театра агентство разместило 40 фотографий. Многие из них зрители увидят впервые. Фотовыставка расположена в зрительском фойе 3 и 4 этажей Большого зала Приморской сцены Мариинского театра и будет открыта для зрителей всех фестивальных показов и репертуарных спектаклей.

С 1 по 14 декабря Приморская сцена Мариинского театра представляет насыщенную балетную программу Х Дальневосточного Международного фестиваля "Мариинский" с участием ведущих танцовщиков Большого и Мариинского театров.