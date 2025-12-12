В Минске открылся Фестиваль российского кино

В программу фестиваля войдут шесть фильмов

МИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия Фестиваля российского кино проходит в белорусской столице. Мероприятие организовано в кинотеатре "Москва", передает корреспондент ТАСС.

В программу фестиваля, который продлится по 14 декабря включительно, войдут шесть фильмов. Первой картиной, которую зрителям представят в пятницу вечером, станет пронзительная военная драма "Группа крови", основанная на реальных событиях, происходивших в детском концлагере.

В последующие дни публика сможет увидеть такие фильмы, как "Первый на Олимпе", "Красный шелк", "Большое путешествие. Вокруг света", "Пророк. История Александра Пушкина" и "Любовь Советского Союза".

"Фестивали российского кино в Беларуси - добрая ежегодная традиция, ведь наши страны связывают общие человеческие ценности и объединяет совместная историческая память", - отмечают устроители мероприятия, которое организовано "Роскино" при поддержке Министерства культуры России.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем видеообращении отметила, что обе страны связывают общая история, богатое культурное наследие и любовь к настоящему, глубокому кино. "Показы российских фильмов в сердце Беларуси стали доброй традицией, которая укрепляет дружбу братских народов", - подчеркнула она. По словам министра, зрители увидят многообразие современного российского кинематографа, в том числе военно-исторические ленты, спортивную драму, а также семейное и детское кино. Каждая картина - это разговор на важную тему о героизме и творчестве, о любви и долге, о путешествиях и открытиях, рассказала Любимова. "Отмечу, что в Беларуси были организованы специальные показы фильмов - участников первой открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", демонстрирующей близкие нашим странам ценности. Желаю всем ярких впечатлений от просмотра и интересных открытий", - обратилась к участникам церемонии глава ведомства.

Как подчеркнул старший советник посольства РФ в республике Сергей Афонин, такие фестивали исключительно важны в первую очередь потому, что истоки отечественного кино объединяют белорусский и российский кинематографы. "Потому что все мы выросли не только из гоголевской "Шинели", но и из одного Отечества. И успех великого советского кино, киноискусства во многом определен был талантами, которыми богата была территория современной Российской Федерации и Республики Беларусь. Это наше общее прошлое, культурное наследие, которое сейчас мы приумножаем. Поэтому демонстрация российского кинематографа в братской, союзной Беларуси - это лучшая возможность посмотреть, что наши союзные, братские связи, не только не утрачены, но, наоборот, наращиваются и укрепляются в дальнейшем", - сказал он журналистам.