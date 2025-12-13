В Москве прошла премьера фильма "Елки 12"

Фильм со сцены представили продюсер и автор сценария картины Жора Крыжовников и актер Дмитрий Нагиев, который исполнил роль дяди Юры

Редакция сайта ТАСС

© Анастасия Аврамчик/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьера новогодней комедии "Елки 12" состоялась в кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС. Фильм со сцены представили продюсер и автор сценария картины Жора Крыжовников и актер Дмитрий Нагиев, который исполнил роль дяди Юры.

"Это давно знакомая всем история вот уже который год отзывается в нас теплом. Для нас было настоящим удовольствием еще раз окунуться в эту волшебную атмосферу и попытаться поверить в чудо, которое, я надеюсь, произойдет и с нашими героями", - сказал со сцены Крыжовников.

По сюжету, в канун Нового года маленький мальчик Ваня из Кирова узнает о разлуке своих родителей, после чего отправляется на поиски Деда Мороза в Великий Устюг с просьбой о чуде. Родители тут же бросаются на поиски, пока из сын проходит множество испытаний и приключений.

Роли в фильме также исполнили Дмитрий Журавлев, Мария Камова, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Ольга Картункова, Надежда Маркина, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Тина Стойилкович, Ирина Медведева.

"Судя по тому, что вы пришли на "Елки 12" с зарубежным контентом в наших кинотеатрах совсем тяжко. Снявшись единожды в "Елках", ты подписываешь контракт с дьяволом. Я благодарю свою алчность, иначе вам не на кого было бы сегодня любоваться. <…> Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Желаю вам мирного неба. Enjoy!" - обратился к собравшимся Нагиев.

Креативными продюсерами и авторами сценария картины выступили Жора Крыжовников и Петр Внуков, работавший над предыдущей частью кинофраншизы. Продюсерами проекта стали Тимур Асадов, Лала Рустамова, Ара Хачатрян, Мария Затуловская и Дмитрий Пачулия.