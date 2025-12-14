Гущина представит две премьеры в театре Новосибирска к Новому году

В новогоднем спектакле-концерте зрителей ждут акробатические номера в исполнении кукол

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Заслуженная артистка России Ольга Гущина представит сразу две премьеры в Новосибирском областном театре кукол в преддверии Нового года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"18 декабря состоится премьера спектакля "Новый год в театре кукол". В новогоднем спектакле-концерте зрителей ждут акробатические номера в исполнении кукол и, конечно же, множество новогодних шуток и песен. В спектакле использованы штоковые марионетки, мимирующие и планшетные куклы. Режиссер - заслуженная артистка России Ольга Гущина", - рассказали ТАСС в театре. Художник постановки - Александра Павлова. Композитор - Андрей Рубцов.

Также в этот день Гущина в качестве режиссера представит спектакль "Серебряный ключик" по мотивам одноименной сказки Владимира Степанова. Художником постановки выступила Ангелина Жданова.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года. В театре используются механика сцены, световое и звуковое оборудование, видеопроекция, создана доступная среда для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. В 2024 году учреждение показало 1 250 спектаклей для 120 тыс. зрителей.