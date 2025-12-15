Упрощенный порядок ремонта распространили на все военные памятники

Минкультуры будет утверждать перечень и упрощенный порядок проведения работ по ремонту ОКН

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий упрощенный порядок проведения ремонтных работ не только на памятники о событиях и участниках Великой Отечественной войны, но и на объекты культурного наследия, посвященные событиям и участникам военных конфликтов.

В феврале законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым и всеми членами комитета СФ по науке, образованию и культуре в полном составе, включая председателя комитета Лилию Гумерову. Речь идет о внесении изменений в статьи 9 и 20 федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ".

Согласно действующему законодательству, закреплено полномочие Министерства культуры России утверждать перечень и упрощенный порядок проведения работ по ремонту объектов культурного наследия (ОКН), включенных в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ, выявленных ОКН (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны.

Законопроект предлагает распространить упрощенный порядок проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах также и других военных конфликтов, таких как Первая мировая война, Русско-японская война 1904-1905 годов и другие. "Такие объекты по своим характеристикам аналогичны объектам ВОВ", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.