Любимова: при поддержке "Роскино" в 2025 году прошло 46 фестивалей кино РФ за рубежом

Как отметила министр культуры, в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне каждая программа фестивальных показов включала фильмы военной тематики

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Порядка 46 фестивалей российского кино за рубежом прошло при поддержке "Роскино" в 2025 году, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем канале в Max по итогам встречи с генеральным директором "Роскино" Эльзой Антоновой.

"В этом году при нашей поддержке прошло 46 фестивалей российского кино за рубежом. Значительно расширилась и география их проведения, а показы российских фильмов посетили миллионы зрителей по всему миру", - говорится в сообщении. Кроме того, в 2025 году было обеспечено присутствие российского контента на ведущих международных кинорынках в КНР, Республике Казахстан, Японии и ОАЭ.

Как отметила Любимова, в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне каждая программа фестивальных показов включала фильмы военной тематики, в том числе "В списках не значился", "Группа крови", "Август" и "Любовь Советского Союза". По словам министра, показы российских кинолент посетили более 9 млн зрителей по всему миру.

Она подчеркнула, что мероприятия впервые прошли в 12 странах, среди которых Иран, Бахрейн, Оман, Джибути, Вьетнам, Венесуэла, Сейшельские Острова, Колумбия, Республика Сербская, Непал, Алжир и Индонезия. В целом демонстрация национальных фильмов в рамках фестивалей и некоммерческих показов охватила более 100 государств.

Кроме того, в 2024-2025 годах Всероссийская акция "Ночь кино" прошла более чем в 40 странах, а новинки отечественного кинематографа за последние два года в ее рамках посмотрели свыше 2 млн зрителей. Также за 2024-2025 годы "Роскино" дважды выступило организатором Фестивалей российского кино в Луганске: зрителям представили более 40 современных и советских фильмов.