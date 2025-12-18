Артист Дмитрий Грачев озвучил Путина в новой серии "Простоквашино"

По словам пародиста, работа над озвучанием прошла успешно, однако детали сюжета и образа персонажа он раскрывать не стал

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Грачев © Юлия Морозова/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комик и пародист Дмитрий Грачев принял участие в озвучивании персонажа президента России Владимира Путина в новой серии мультсериала "Простоквашино", кадры из которой ранее появились в сети. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Действительно, я озвучивал. Могу подтвердить, что принимал участие в озвучании, но по договоренности с "Союзмультфильмом" до выхода серии не могу раскрывать подробности", - отметил Грачев.

По его словам, работа над озвучанием прошла успешно, однако детали сюжета и образа персонажа он раскрывать не стал. Ранее в СМИ появились кадры с анимационным изображением президента России с героями мультсериала Котом Матроскиным, Дядей Федором, Почтальоном Печкиным и другими.

Грачев известен россиянам тем, что не раз вживался в образ президента в своих выступлениях.