В Театре на Юго-Западе состоится премьера спектакля "Покровские ворота"

Режиссером выступил художественный руководитель Олег Леушин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Премьера постановки заслуженного артиста РФ Олега Леушина "Покровские ворота" состоится 19 декабря на Основной сцене Московского театра на Юго-Западе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"19 и 20 декабря в 19:00 пройдут первые показы спектакля "Покровские ворота" в постановке художественного руководителя Олега Николаевича Леушина. Это уже вторая премьера театра за сезон. "Покровские ворота" знакомы многим еще по экранизации Михаила Козакова. Обаятельный аспирант Костик, властная Маргарита Павловна, робкий Хоботов и другие жители московской коммунальной квартиры полюбились нашим бабушкам, дедушкам и родителям, а текст драматурга Леонида Зорина разошелся на цитаты", - говорится в сообщении.

За сценографию также отвечает худрук театра Леушин. Кроме того, в постановочной команде спектакля - художник по свету Вячеслав Климов, художник по костюмам Ольга Иванова, хореограф-постановщик Ирина Скрипкина. Ответственный за подбор музыки - Михаил Коротков. "В основе сценографии спектакля - декорации дверей, создающие на сцене ощущение многолюдного коридора коммунальной квартиры или оживленного ледового катка. Яркие костюмы Ольги Ивановой замечательно дополняют общее настроение "Покровских ворот" - мечтательное, энергичное и духоподъемное", - добавляют в пресс-службе.

В постановке Леушина заняты Егор Кучкаров, Сергей Климов, Елена Лунцова, Татьяна Городецкая, Евгений Бакалов, Антон Семкин, Александр Байдаков, Илона Барышева, Людмила Лазарева, Александр Шатохин, Денис Нагретдинов, Владислав Шкляев-Корсунский, Ксения Ефремова, Антон Белов, Елена Шестовская, Анна Рыкова, а также Игорь Михмель.

"Постановка Олега Леушина воссоздаст атмосферу полной надежд послевоенной Москвы. Наполненный добрым и легким юмором, спектакль понравится каждому поколению зрителей - как тем, кто уже знаком с этой историей, так и тем, кто увидит ее впервые. Мы хотим, чтобы молодежь узнавала в героях своих бабушек и дедушек, а зрители среднего возраста - своих родителей", - заключают в Театре на Юго-Западе.