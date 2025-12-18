В РНБ откроется выставка "Искусство литографии"

Она продлится до конца февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) откроет в своем историческом здании выставку "Искусство литографии: художественные приемы", где представит произведения из своих фондов и частных коллекций.

"Посетители увидят оттиск, выполненный изобретателем литографии Алоизом Зенефельдером, а также первую отечественную литографию Александра Орловского "Всадники" 1816 года. Будут представлены как ранние оттиски печати с камня, так и популярные хромолитографии ХIХ века, а также открытки Общины Св. Евгении, считавшиеся шедеврами русского печатного искусства рубежа ХIХ-ХХ веков. Среди изображений - виды Москвы и Петербурга разных лет, работы современных авангардистов", - рассказали в пресс-службе РНБ.

Работы лучших графиков ХХ-ХХI веков раскроют секреты техники печати с камня. Применение литографской туши, литографского карандаша, пера и кисти, заливок, размывок, "процарапываний" и "набрызгов" представит многообразие линий, пятен, штриховок, декоративных элементов и пластических форм.

Зернистая поверхность камня на оттисках становится важнейшим средством создания образа, от прочности или мягкости известняка зависят нюансы возникающей художественной формы. Посетители выставки увидят оригинальный литографский камень и инструменты. Основу экспозиции составили работы мастеров двух столиц. Здесь можно рассмотреть богатство фактуры в работах Анатолия Каплана, прочувствовать живопись цветной литографии Александра Ведерникова, Бориса Ермолаева, Евгении Магарил, увидеть разнообразные выразительные приемы Михаила Карасика, Вадима Бродского, Ольги Васильевой.

На вернисаже выступят печатники, художники, коллекционеры. Выставка будет открыта до конца февраля.