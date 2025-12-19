В Москве запустили тематический трамвай в честь юбилея "Современника"

Остановки на пути следования объявляют актеры театра

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Запуск тематического трамвая, приуроченного к 70-летию со дня основания Московского театра "Современник", состоялся в Москве, передает корреспондент ТАСС. Трамвай будет ходить по маршруту "А" (МЦД Калитники - метро "Чистые пруды").

Дата запуска выбрана неслучайно: 92 года назад в этот день родился один из основателей "Современника" и его "небесный" художественный руководитель - народная артистка СССР Галина Волчек. Актриса ушла из жизни в 2019 году. Трамвай будет курсировать в течение всего текущего театрального сезона.

Остановки на пути следования объявляют актеры "Современника": пассажиры услышат голос заслуженных артистов РФ Алены Бабенко и Александра Хованского, а также Ивана Стебунова, Татьяны Корецкой, Татьяны Бабенковой и Семена Шомина. Артисты расскажут об истории театра, его знаковых спектаклях и о самой столице.

Прозвучит в вагонах и голос художественного руководителя "Современника" народного артиста России Владимира Машкова. "Мы поделимся разными фактами об истории тех мест, которые будут проезжать. <…> Хотел сказать зрители - зрители-пассажиры. И вот этот кусочек театра будет здесь, с нами, в Москве. Я выражаю огромную благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и его заместителю по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову. Весь наш коллектив очень воодушевлен. Вот как мы встречаем 70-летие театра "Современник", это наш юбилейный сезон", - отметил перед запуском состава Машков.

Кроме того, Департамент транспорта Москвы совместно с театром выпустил брендированную карту "Тройка" с изображением "Современника".