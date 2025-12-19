Гергиев и Мацуев выступят на концерте-приношении Щедрину и Плисецкой 30 декабря

Дирижировать будет Валерий Гергиев, а соло на пианино сыграет Денис Мацуев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Концерт-приношение памяти композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой состоится 30 декабря в Концертном зале имени П. И. Чайковского Московской филармонии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии, отметив, что дирижировать будет Валерий Гергиев, а соло на пианино сыграет Денис Мацуев.

"В предпоследний вечер уходящего года в Зале Чайковского состоится концерт-приношение Родиону Щедрину и Майе Плисецкой. <…> 30 декабря за пультом Российского национального молодежного симфонического оркестра он [Валерий Гергиев] представит панораму основных жанров творчества Щедрина - Концерт № 1 для оркестра ("Озорные частушки"), балет "Кармен-сюита" и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, сольную партию в котором исполнит Денис Мацуев", - говорится в сообщении.

В филармонии отметили, что концерт приурочен к памятным датам: 29 августа ушел из жизни Родион Щедрин, а 20 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой. Их памяти был посвящен масштабный фестиваль "Майя и Родион", прошедший в Большом и Мариинском театрах, музыкальным руководителем которого выступил Валерий Гергиев.