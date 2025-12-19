Путин заявил, что в России много значимых культурных проектов

Власти намерены их поддерживать, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не стал отдельно выделять значимые проекты в сфере культуры, так как их много в стране.

В ходе программы "Итоги года" представитель СМИ поинтересовался, какие бы значимые проекты культуры глава государства смог бы назвать.

"По поводу каких-то отдельных значимых проектов культуры - их много у нас, я просто сейчас не хотел бы выделять каждый проект в отдельности, потому что это вызывает нездоровую конкуренцию, как будто мы не поддерживаем другие, но то, что такие проекты есть, что намерены их поддерживать - это, безусловно, в этом можете не сомневаться", - подчеркнул Путин.