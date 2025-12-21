"Финист. Первый богатырь" стал фильмом года по версии "Русского бестселлера"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сказочная картина "Финист. Первый богатырь" режиссера Дмитрия Дьяченко заняла первое место в "Абсолютном топе" российских фильмов 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Русский бестселлер".

"Опубликован "Абсолютный топ" российских фильмов года. Рейтинг поделили пополам авторские фестивальные и высокобюджетные проекты. В десятке фильмов рейтинга три дебютные картины и одна киносказка - "Финист. Первый богатырь", который возглавил топ", - говорится в сообщении.

Фильм является приквелом богатырской франшизы и рассказывает историю Финиста Ясного Сокола, роль которого исполнил Кирилл Зайцев. Как уточняют в пресс-службе, картина собрала в прокате более 2,6 млрд рублей и заняла второе место в российском бокс-офисе 2025 года.

Рейтинг был сформирован на основе анализа оценок пользователей и кинокритиков, а также тематических топов порталов Film.ru, "Кинопоиск", "Кино-театр.ру", "Афиша.ру", "Фильм про" и других. Кроме того, учитывались показатели бокс-офиса по данным "Бюллетеня кинопрокатчика" и Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, а также мнение программной дирекции киноканала. Фильмы получали баллы в зависимости от занимаемого места в каждом рейтинге, после чего баллы суммировались. "Финист. Первый богатырь" набрал 31 конкурсный балл.

Вторую строчку рейтинга занял фильм Ильи Учителя "Батя 2. Дед" с 30 баллами. Картина стала одним из лидеров проката, собрав более 3,7 млн зрителей и свыше 1,5 млрд рублей. Третье место занял дебютный фильм Дарьи Лебедевой "Сводишь с ума" (28 баллов). Премьера картины состоялась на кинофестивале "Короче", а после выхода на стриминговые сервисы фильм вошел в топ-250 "Кинопоиска" с рейтингом 8,5 и стал самым кассовым авторским дебютом года, преодолев отметку в 100 млн рублей.

На четвертой позиции расположилось роуд-муви Ивана Петухова "Туда" (25 баллов) с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым в главных ролях. Фильм стал участником национального конкурса "Русские премьеры" Московского международного кинофестиваля. Пятое место занял драматический триллер Максима Арбугаева и Владимира Мункуева "Кончится лето" (24 балла), удостоенный двух премий "Ника" - за лучшую мужскую роль и лучший монтаж, а также Гран-при фестиваля "Маяк". Шестым в рейтинге стал фильм Заки Абдрахмановой "Папа умер в субботу" (23 балла), получивший приз за лучший дебют на фестивале "Маяк", а также премию "Ника" в номинации "Открытие года".

Седьмую строчку занял экшен-детектив Андрея Волгина "Красный шелк" (21 балл), совместный проект России и Китая, собравший в прокате 688 млн рублей. На восьмом месте расположилась военная драма Максима Бриуса "Группа крови" (20 баллов), основанная на реальных событиях Великой Отечественной войны и посвященная трагедии детского концлагеря. Девятую позицию заняла историческая драма Константина Буслова "Злой город" (19 баллов), рассказывающая об осаде Козельска войском Золотой Орды в XIII веке. Замыкает десятку дебютная картина Федора Кудрявцева "Ровесник" (18 баллов), снятая в жанре мокьюментари и отмеченная призом фестиваля "Окно в Европу" в номинации "Лучший дебют".