Умер актер "Улицы разбитых фонарей" Николай Денисов

Ему было 80 лет

Редакция сайта ТАСС

Николай Денисов © Сергей Микляев/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Актер театра и кино Николай Денисов, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на портале "Кино-театр.ру".

По его информации, актер умер 19 декабря. Причина смерти не уточняется.

Денисов родился 1 октября 1945 года. В 1970 году окончил актерское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (в настоящее время Российский государственный институт сценических искусств), курс профессора Т. Г. Сойниковой. После окончания института был артистом Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина. 10 лет работал актером в Ленинградском областном Театре "На Литейном". С 2005 года - актер Санкт-Петербургского государственного театра "Бенефис", а с 2021 года стал артистом Московской драматической труппы "Блуждающие звезды". Заслуженный артист Российской Федерации (2005).

Поэт, драматург. Песни на его стихи исполняли Валерий Леонтьев, Людмила Гурченко, Николай Караченцов, Эдита Пьеха, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Михаил Боярский, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, Николай Басков, Максим Аверин и другие.