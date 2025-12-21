В Запорожской области показали документальный фильм о воссоединении с РФ

В кинокартине жители региона рассказывают, как боролись за право быть вместе с Россией

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Они боролись за Родину" о жизни Запорожья в период после госпереворота 2014 года на Украине до начала СВО состоялась в Мелитополе. В ленте жители региона рассказывают, как боролись за право быть вместе с Россией, сообщил ТАСС один из авторов идеи создания ленты, председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

"В Мелитополе состоялась премьера документальной ленты "Они боролись за Родину". Она повествует об истории украинского национализма и в целом проекта "Украина", а также предлагает подумать, что произошло бы, если бы не началась спецоперация. Этот докфильм доказывает, что Запорожская область не была в череде регионов, которые просто ждали, когда придет Россия и восстановит историческую справедливость. В Запорожской области были люди, которые боролись за право говорить на русском языке, за то, чтобы вновь быть вместе с Россией", - рассказал Бибаров-Государев.

Фильм создан при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Экспертами ленты выступили историки Мелитопольского и Тамбовского государственных университетов, члены Общественной палаты РФ, а также живые свидетели того, что происходило на территории Запорожской области до СВО.

В числе главных героев - ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов, активный участник "Русской весны" Артем Шарлай, работники Днепрорудненского железорудного комбината и обычные жители области. В фильме они делятся воспоминаниями, переживаниями, рассказывают, как жилось людям при Украине и что изменилось в регионе после референдума 2022 года о вступлении в РФ.

Кроме того, лента насыщена историческими данными и уникальной хроникой событий "Русской весны" в Донбассе, а также референдума за воссоединение Запорожья с Россией.

Производством 54-минутного докфильма занималась тамбовская НКО Центр поддержки гуманитарных проектов "Преображение". Режиссер - Алексей Русанов. Основная часть работы была выполнена во второй половине 2024 года, отметил Бибаров-Государев. Он добавил, что фильм "Они боролись за Родину" покажут по местным телеканалам, а также предложат для демонстрации другим медиаплощадкам. Помимо этого, ленту увидят ученики школ Запорожской области.