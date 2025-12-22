Музей истории религии в Петербурге отметит юбилей ретроспективными выставками

В юбилейный год также пройдет межмузейная конференция с институтами культуры и науки со всей России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Государственный музей истории религии в Петербурге представит широкой публике в 2026 году, в год своего 95-летия, два масштабных ретроспективных выставочных проекта. Об этом рассказала на пресс-конференции в ТАСС директор музея Екатерина Терюкова.

"В следующем году в апреле мы планируем праздновать наше 95-летие, и к этой дате нами запланированы две выставки. Первая из них - "Место, где богам не тесно". Последние годы этот слоган был девизом нашего музея", - сказала Терюкова.

Первая временная экспозиция "Место, где богам не тесно" расскажет о непростом процессе сбора предметов для музейной коллекции, а также о тех, чья работа неразрывно связана с историческими ценностями - о хранителях. Широкой публике представят новые экспонаты, поступившие в музей в последние десятилетия.

"В 1932 году, когда мы открывались, собрание насчитывало чуть более 800 единиц хранения, а сейчас мы перевалили отметку в 200 тыс. единиц", - отметила Терюкова.

Второй юбилейной выставкой станет проект "Испания в огне". Он приурочен к 90-летию начала Гражданской войны в Испании. Временная экспозиция расскажет не только о знаковом историческом событии, но и о том, как его освещали в СССР в еще молодом Музее истории религии.

"Одна из первых сотрудниц нашего музея Фаина Красновец была участником боев в Мадриде в 1936 году. Она была одним из авторов большой выставки, посвященной испанским событиям, которая работала в конце 1930-х годов. Этот проект можно назвать самым знаковым проектом музея в довоенный период", - добавила Терюкова.

Юбилейный год будет насыщен не только выставочными проектами. Терюкова отметила, что в планах провести научную межмузейную конференцию с институтами культуры и науки со всей России.

О музее

Государственный музей истории религии был образован в системе Академии наук СССР на основании решений Президиума АН СССР от 7 сентября 1930 года и Секретариата ЦИК СССР от 26 апреля 1931 года по инициативе выдающегося ученого В. Г. Богораза-Тана. В отличие от антирелигиозных музеев того времени, он с самого начала создавался как исследовательское и просветительское учреждение для комплексного изучения религии как культурно-исторического феномена.

В основу коллекций нового музея были положены экспонаты из собраний Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), Государственного Эрмитажа, Библиотеки Академии наук и Государственного Русского музея, использовавшиеся в антирелигиозной выставке, созданной сотрудниками Академии наук в залах Зимнего дворца в Ленинграде в апреле 1930 года.

В годы Великой Отечественной войны сотрудники музея спасали коллекции от уничтожения, а в послевоенный период его развитие во многом определяли такие фигуры, как В. Д. Бонч-Бруевич и М. М. Шахнович, привлекавшие к работе ведущих ученых страны.

Новый этап музейной жизни начался в 1990 году с возвращением музею первоначального названия и концепции. В 2000 году он переехал в специально реконструированное здание на Почтамтской улице, где и располагается сегодня. Его музейные фонды насчитывают около 200 тыс. экспонатов, представляющих собой памятники истории и культуры разных стран, эпох и народов.

