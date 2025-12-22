Любимова вручила государственные награды деятелям культуры

Среди награжденных - артисты театра "Русская песня" и "Мастерской "12" Никиты Михалкова"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры, передает корреспондент ТАСС. Награды получили в том числе артисты театра "Русская песня" и "Мастерской "12" Никиты Михалкова".

"Для вас начинаются самые сложные, трудовые, ответственные две недели: с детьми, с елками, с тремя спектаклями в день, с новогодними программами. <…> Очень хочется вам в первую очередь пожелать здоровья. Пожалуйста, берегите себя. Мы же, в свою очередь, будем за вас радоваться, радоваться вашим успехам, аншлагам, победам на международных и российских конкурсах", - сказала министр культуры перед церемонией награждения.

Первым награду получил член Московского союза художников Владимир Суровцев. Министр вручила ему орден "За заслуги в культуре и искусстве". "Культура всегда была мостиком между гражданами нашей страны, и тем мостиком, который укрепляет международные связи. Сегодня у нас двойной праздник: в России отмечают День энергетика. И награда сегодня дает нам новую энергию для творчества", - сказал он со сцены.

Медалью Пушкина был награжден председатель координационного совета Фонда культурного наследия А. С. Грибоедова Алексей Чертков. Также министр вручила награды деятелям культуры, которые ранее были удостоены звания заслуженный артист РФ. Среди них заведующий кафедрой Российской академии музыки имени Гнесиных Андрей Горбачев, артисты Малого театра России Олег Доброван и Ольга Жевакина, а также артист-вокалист театра "Русская песня" Сергей Сысуев.

Кроме того, на церемонии награждения были вручены медаль "За труды в культуре и искусстве", нагрудные знаки за почетные звания "Заслуженный деятель искусств", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный художник", а также почетные грамоты и благодарности президента России.

Премия им. Волкова и "Душа России"

В ходе церемонии министр также наградила лауреатов премии имени Федора Волкова, которая присуждается за вклад в развитие театрального искусства России. Ее лауреатами стали художественный руководитель - директор Чеченского государственного академического драматического театра им. Ханпаши Нурадилова Хава Ахмадова и солистка пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Надежда Павлова.

Премия присуждается ежегодно с целью поддержки творческих деятелей за особый вклад в развитие и популяризацию театрального искусства России. Она названа в честь выдающегося русского театрального режиссера Федора Волкова (1729 - 1763) основоположника развития драматического искусства в России. В 2025 году вручение премии приурочено к празднованию 275-летия Первого русского профессионального театра.

Кроме того, Ольга Любимова наградила победителей премии "Душа России". Она вручается за вклад в развитие народного творчества. Всего в 2025 году на премию поступила 121 заявка из 60 субъектов страны, в том числе - из Донецкой Народной Республики. Награждение проводилось в пяти номинациях.

В номинации "Народная музыка" победителем стал руководитель коллектива народного творчества, народного ансамбля адыгских музыкальных инструментов "Удж" Инвер Калакуток, награду как лучший "Народный мастер" получила мастер-исследователь традиционного гончарного промысла с. Доброе, руководитель студии "Лепота" Светлана Пастухова.

В номинации "Народный танец" победителем стала худрук коллектива народного творчества ансамбля народного танца "Здравица" Жанна Кузовенкова, в номинации "Народное пение" награду получила руководитель коллектива народного творчества народного самодеятельного коллектива фольклорно-этнографического ансамбля "Покров" Виктория Путиловская. За лучшую традиционную народную культуру премию получила хормейстер народного фольклорного ансамбля "Пинал даур" Ирина Петрова.

"Я всегда радуюсь вместе с каждым, кто получает свою награду, и видно, как вместе с вами приходят родные, близкие, коллеги чтобы поддержать, обнять, порадоваться вместе. Конечно, очень хочется пожелать вам и счастья, и благополучия, и мирного неба над головой, побольше добрых, хороших новостей в будущем году. Берегите себя, пожалуйста, а мы постараемся быть вам в этом полезными. Спасибо вам большое", - сказала Любимова в завершение церемонии.