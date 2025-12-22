Стартовал четвертый сезон проекта Газманова "Родники"

В 2025 году суммарная офлайн-аудитория концертов проекта превысила 1 млн человек, а онлайн-трансляции посмотрели более 5 млн зрителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Четвертый сезон песенного конкурса "Родники" стартовал 22 декабря. Об этом сообщил художественный руководитель проекта, народный артист России Олег Газманов на пресс-конференции в ТАСС.

"Проект "Родники" стал живым движением, которое объединяет людей разных возрастов и регионов вокруг современной песни с содержанием. Для нас важно, чтобы у авторов и исполнителей была возможность быть услышанными. <...> Поэтому с радостью говорю о том, что сегодня стартовал четвертый сезон конкурса", - сказал он.

По словам генерального продюсера проекта Елены Ульяновой, движение "Родники" за год стало масштабной творческой экосистемой. В 2025 году суммарная офлайн-аудитория концертов проекта превысила 1 млн человек, онлайн-трансляции посмотрели более 5 млн зрителей, а аудитория "Радио. Родники" достигла 12 млн слушателей и вошла в топ-25 радиостанций страны.

Ульянова также отметила, что прием заявок на участие пройдет с 22 декабря 2025 года до 30 марта 2026 года. "В новом сезоне конкурс сохранит взрослое и детское направления, а также получит новые номинации", - подчеркнула она.