Умер актер из "Брата" и "Бандитского Петербурга" Владимир Ермилов

Ему было 66 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Актер театра и кино Владимир Ермилов, сыгравший в фильме "Брат", а также сериалах "Тайны следствия" и "Бандитский Петербург" умер на 67-м году жизни. Об этом сообщается на портале "Кино-театр.ру".

Как отмечает aif.ru, у Ермилова наблюдались проблемы с сердцем. "В пятницу выписался из больницы. В воскресенье умер. Ждем заключение вскрытия, тогда точно будет известно, что стало причиной", - рассказали газете родственники актера.

Владимир Ермилов родился 14 августа 1959 года. В 1983 году он окончил Нижегородское театральное училище им. Е. Евстигнеева. Работал в Санкт-Петербургском театре кукол "Бродячая собачка". На счету у актера 85 работ в 85 проектах, среди которых фильмы "Брат" и "Майор Гром: Чумной доктор", сериалы "Бандитский Петербург", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы" и др.