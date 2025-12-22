В Петербурге представили художественное воплощение идеи Пакта Рериха

Центром временной экспозиции стала тема, раскрывающая единство мировой культуры

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Художественное воплощение идей, заложенных Николаем Рерихом в основу первого в истории договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, представили на открывшейся выставке в Музее-институте семьи Рерихов в Петербурге. Как отметила в беседе с ТАСС заместитель директора музея по научной работе Анна Савкина, выставка "Священный дозор" приурочена к 90 годовщине со дня подписания Пакта Рериха.

"На выставке, которую мы торжественно открыли сегодня, представлено около 100 экспонатов. Рядом с работами Николая и Святослава Рерихов у нас духовные сокровища: православные иконы Сергия Радонежского, Николая Чудотворца, буддийские танки и многое другое. Широко представлен художественный контекст мастеров, которых можно назвать продолжателями Николая Константиновича, например, работы Нины Слободинской духовной направленности, редкой в советское время", - сказала Савкина.

В центре временной экспозиции - тема, раскрывающая единство мировой культуры. Она объединяет четыре раздела, названные в созвучии с очерками Рериха, опубликованными незадолго до создания Пакта: "Священный дозор", "Огни испытания", "Духовные сокровища", "Изучение жизни".

"Священный дозор" составили предметы из Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея Востока, Государственного музея истории религии, "Центра искусств. Москва" и частных собраний.

Выставка будет открыта до 19 апреля 2026 года.

Пакт - предшественник современных конвенций

Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, разработанный по инициативе Николая Рериха, был подписан 15 апреля 1935 года в Вашингтоне представителями 21 американского государства. Церемония состоялась в Белом доме в присутствии президента США Франклина Рузвельта.

На основе Пакта в 1954 году под эгидой ЮНЕСКО была принята Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Многие идеи выдающегося художника и мыслителя, родившегося в Санкт-Петербурге, покинувшего Россию в 1917 году и закончившего свой жизненный путь в Индии, были использованы также при разработке других международных документов, направленных на защиту культурного и природного наследия.