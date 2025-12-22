"Кинопоиск" назвал лучший российский сериал пятилетия

Им стала работа Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" занял первое место в рейтинге лучших российских сериалов 2020-2025 годов по итогам опроса редакции "Кинопоиска". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Кинопоиска".

"Более 300 деятелей российского кино приняли участие в опросе редакции "Кинопоиска" и выбрали 25 лучших сериалов пятилетия. <...> В топ-10 сериалов из рейтинга первое место занимает сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", на втором месте "Чики", на третьем месте "Аутсорс", - говорится в сообщении.

Более 300 специалистов редакции "Кинопоиска" приняли участие в опросе, среди них Константин Эрнст, Тина Канделаки, Сарик Андреасян, Михаил Врубель, Сергей Бондарчук, Валерий Федорович, Антон Щукин, Юрий Быков, Иван Добронравов, Андрей Золотарев и другие.

Режиссер и продюсер Сарик Андреасян, комментируя выбор экспертов, назвал "Слово пацана. Кровь на асфальте" одним из самых знаковых сериалов за всю историю современной российской индустрии. "Режиссерская работа Жоры Крыжовникова впечатляет. Атмосфера рубежа 1980-1990-х воссоздана с удивительной точностью - от деталей быта до музыкального сопровождения. Можно похвалить и точный кастинг: актерский состав, в котором и признанные звезды, и молодые таланты, которые благодаря сериалу стали новыми звездами", - отметил он.

В топ-10 рейтинга также вошли "Нулевой пациент", "Вампиры средней полосы", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Перевал Дятлова", "Пингвины моей мамы", "Фишер" и "Трасса".