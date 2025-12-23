В театре "Шалом" пройдет спектакль "Новогодний квартирник. Версия вторая"

Показы состоятся 24, 25, 28 декабря и 6, 7, 9 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьера праздничного спектакля-концерта "Новогодний квартирник. Версия вторая" состоится 24 декабря в Московском еврейском театре "Шалом". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"24, 25, 28 декабря и 6, 7, 9 января театр "Шалом" приглашает зрителей на "Новогодний квартирник. Версия вторая", который обещает смех, музыку и теплые воспоминания. "Новогодний квартирник" - это повод встретиться с близкими и вместе провести время, чтобы зарядиться новогодним настроением. Новогодний спектакль-концерт для взрослых станет возможностью в уютном кругу попрощаться со старым годом и встретить новый", - говорится в сообщении.

В программе квартирника - популярные произведения в оригинальных аранжировках: от народных мелодий до групп ABBA, Uma2rman, "Ундервуд" и "Маша и Медведи". Руководитель спектакля-концерта - актриса театра "Шалом" София Незнамова, музыкальный руководитель - Александр Махнев. "Лейтмотивом станет тема прощания и встреч. Именно они особо остро ощущаются с приближением нового года и завершением текущего. Для концерта мы выбирали песни, которые прежде всего откликались бы в сердце каждого исполнителя", - отметил Махнев.

В спектакле-концерте заняты Николай Балацкий, Николай Балобан, Наталья Бояренок, Федор Бычков, Вениамин-Фабиан Вайсенберг, Милана Владыкина, Кирилл Комаров, Алёна Кормилицына, Евгений Овчинников, Ольга Приходченко, Карина Пестова, Николай Тарасюк и Ефим Шароха.