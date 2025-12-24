Фадеев: российская музыкальная школа обладает сильными преимуществами в мире

Композитор отметил, что артистов РФ выделяет эмоциональная глубина и визуальное мышление

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российская музыкальная школа имеет значительные конкурентные преимущества на международной арене, поделился мнением в интервью ТАСС композитор и продюсер Максим Фадеев. Он отметил, что российских артистов выделяет эмоциональная глубина и визуальное мышление.

"У российской музыки по-прежнему есть сильные конкурентные преимущества. Это мощная композиторская и продюсерская школа. Российские артисты часто выделяются эмоциональной глубиной и визуальным мышлением. Я говорю об альтернативной музыке, а не о наших поп-артистах. Именно через эти форматы - кино, сериалы, игры, визуальные и концептуальные проекты - российская музыка сегодня остается узнаваемой и востребованной за пределами страны", - сказал он.

Фадеев дополнил, что перспективы российской музыки на международной арене не глобальные, а точечные. Он уверен, что массовый экспорт в западный мейнстрим в текущих условиях затруднен, но это не означает изоляции. "Рынок просто стал фрагментированным. Наиболее открыты сегодня Азия - прежде всего Китай и часть Юго-Восточной Азии, где к России относятся прагматично и без сильной политической проекции, Ближний Восток с его быстрорастущим музыкальным рынком и интересом к сильному вокалу и визуальным шоу, а также Латинская Америка, где российская музыка давно живет в нишах альтернативы - пост-панка, дарк-попа, электроники. Европа и США остаются сложными рынками: на институциональном уровне там много ограничений, но в независимой, клубной и арт-среде двери не закрыты полностью", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что основные вызовы сегодня лежат не в области музыки, а в инфраструктуре. По его словам, это связано с культурным контекстом, когда артист из России автоматически попадает в политическую рамку. Также он упомянул маркетинговые ограничения, которые создают сложности с продвижением, партнерами и крупными медиа, а также проблемы логистики, такие как визы, расчеты и организация туров и шоу. "Поэтому без локальных партнеров и точной стратегии выход на внешний рынок сейчас практически невозможен. Работают только хорошо продуманные, нишевые модели, а не попытки "пробиться везде сразу", - заключил Фадеев.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.