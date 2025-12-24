Фадеев: природа музыкального хита радикально изменилась из-за новых форматов

Композитор отметил, что радио все еще "живо" и важно для массового охвата, особенно вне крупных городов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Короткие видеоформаты и алгоритмы соцсетей меняют природу современного музыкального хита. Таким мнением в интервью ТАСС поделился российский певец, композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев.

"Природа хита изменилась радикально. Теперь он часто рождается из 15-секундного вирусного импульса в TikTok. Алгоритм диктует форму: в песне должен быть "момент", крючок с первых секунд", - сказал собеседник агентства.

По его словам, радио все еще "живо" и важно для массового охвата, особенно вне крупных городов, а цифровые продажи - это "лакмусовая бумажка преданности фанатов" и заработок.

Фадеев отметил, что артист рискует стать заложником этого короткого формата, задача продюсера - помочь ему создать цельное произведение, где вирусный фрагмент - лишь "дверь в целый мир", а не весь мир. Так, по его словам, именно эта проблема губит карьеры молодых музыкантов, "выстреливших" один раз случайно.