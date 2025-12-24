В Музее Победы откроют новогоднюю выставку по мотивам фильма "Карнавальная ночь"

Экспозиция рассказывает о традициях празднования Нового года в СССР

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Выставочный проект "Легенды советского кино", посвященный новогодней тематике и фильму "Карнавальная ночь" режиссера Эльдара Рязанова, откроется 26 декабря в Музее Победы на Поклонной горе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Выставка "Легенды советского кино" Музея Победы погрузит в новогоднюю атмосферу, в преддверии Нового года в Музее Победы представят обновленный выставочный проект "Легенды советского кино". Экспозиция воссоздаст атмосферу культового советского фильма "Карнавальная ночь", ставшего настоящим символом Нового года. Ознакомиться с выставкой можно будет с 26 декабря", - говорится в сообщении.

Экспозиция воссоздает атмосферу одного из самых известных советских новогодних фильмов и рассказывает о традициях празднования Нового года в СССР. В витринах будет представлено около 40 предметов из фондов музея, включая елочные игрушки 1940-1960-х годов из стекла, ваты и фольги, стеклянные бусы, бумажные флажки, хлопушку, а также мужские и женские аксессуары - пудреницы, броши и флаконы для духов.

Среди уникальных экспонатов - коробка с румянами Fard En Beaute, принадлежавшая заслуженной артистке РСФСР Лидии Колесниковой, граммофон послевоенного производства Ленинградского завода "Северный пресс" и грампластинка с записью русских народных песен в исполнении Государственного хора русской песни под управлением А. В. Свешникова.

Кроме того, 29 декабря в Музее Победы состоится бесплатный показ комедии "Карнавальная ночь". В пресс-службе музея отметили, что "Карнавальная ночь" была признана лучшим фильмом по опросу журнала "Советский экран" в 1957 году, а отсылки к картине можно найти в фильме "Покровские ворота" режиссера Михаила Козакова. Выставка будет работать до 12 января 2026.