ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяКультура

На концерте Долиной после решения Верховного суда усилены меры безопасности

Как отметила администратор на входе, охрана усилена именно из-за выступления народной артистки РФ
Редакция сайта ТАСС
18:19
обновлено 18:40

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Меры безопасности усилены на первом сольном концерте народной артистки РФ певицы Ларисы Долиной после решения Верховного суда РФ по делу о продаже ее квартиры, передает корреспондент ТАСС. Выступление проходит в одном из баров в центре столицы.

Читайте также

"Теперь у Полины есть дом". Верховный суд поставил точку в громком деле Долиной

На входе посетителей встречает охрана, которая проверяет гостей на наличие колющих и режущих предметов. Как отметила администратор на входе, охрана усилена именно из-за выступления Долиной. "Меры безопасности усилены, у нас стоит охрана, это Лариса Долина все-таки, - сказал сотрудник клуба. - [Это сделано для того], чтобы у нас никто не зашел, не закричал посреди зала, просто на адекватность людей проверяем".

Дело о продаже квартиры Долиной приобрело общественный резонанс по причине того, что покупательница Полина Лурье лишилась и жилья, и отданных за него денег. Артистка в судах доказывала, что оформляла сделку под влиянием мошенников. 16 декабря Верховный суд РФ поставил точку в деле, постановив, что собственность остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. 

РоссияДолина, Лариса Александровна