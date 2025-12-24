На концерте Долиной после решения Верховного суда усилены меры безопасности

Как отметила администратор на входе, охрана усилена именно из-за выступления народной артистки РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Меры безопасности усилены на первом сольном концерте народной артистки РФ певицы Ларисы Долиной после решения Верховного суда РФ по делу о продаже ее квартиры, передает корреспондент ТАСС. Выступление проходит в одном из баров в центре столицы.

На входе посетителей встречает охрана, которая проверяет гостей на наличие колющих и режущих предметов. Как отметила администратор на входе, охрана усилена именно из-за выступления Долиной. "Меры безопасности усилены, у нас стоит охрана, это Лариса Долина все-таки, - сказал сотрудник клуба. - [Это сделано для того], чтобы у нас никто не зашел, не закричал посреди зала, просто на адекватность людей проверяем".

Дело о продаже квартиры Долиной приобрело общественный резонанс по причине того, что покупательница Полина Лурье лишилась и жилья, и отданных за него денег. Артистка в судах доказывала, что оформляла сделку под влиянием мошенников. 16 декабря Верховный суд РФ поставил точку в деле, постановив, что собственность остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть.