В Смоленске отреставрировали портрет, разорванный цесаревичем Константином I

Литографию 1825 года представили на выставке в Историческом музее

СМОЛЕНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Уникальную литографию 1825 года с портретом цесаревича Константина Павловича Романова, которую собственноручно разорвал и пытался уничтожить сам отрекшийся от престола наследник, представили после реставрации на выставке в Историческом музее Смоленска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Смоленского государственного музея-заповедника.

На открывшейся 25 декабря выставке "Волшебство реставрации" представлено более 70 экспонатов, отреставрированных специалистами Смоленского государственного музея-заповедника за последнее десятилетие. Выставка дает возможность заглянуть "за кулисы" реставрационного процесса, увидеть состояние предметов до вмешательства специалистов и оценить финальный результат их кропотливой работы. В экспозиции представлены предметы из коллекций мебели, декоративно-прикладного искусства, этнографии, древнерусской живописи и прочего.

"Особое внимание привлекает история литографии Николая Уткина "Император и Самодержец Всероссийский Константин I". На ней сохранилась уникальная запись о том, что 20 августа 1826 года портрет был разорван самим цесаревичем, отказавшимся от русского престола, но свидетель события склеил и сохранил портрет как историческую реликвию. Реставраторам удалось вернуть ему экспозиционный вид", - рассказала собеседница агентства.

Еще одним уникальным экспонатом является темно-зеленая накидка второй половины XIX века из собрания музея княгини Марии Тенишевой. Бархатная накидка, украшенная кружевом, шелком и бисером, упоминается в каталоге 1909 года. На выставке наглядно показаны масштабы ее утрат до реставрации.

Из восстановленных живописных полотен выделяется портрет первого смоленского историка и священнослужителя Никифора Мурзакевича, созданного неизвестным художником XIX века. Реставрация позволила в полной мере оценить облик священника, сыгравшего важную роль в сохранении смоленских святынь в трагические события 1812 года.

Исторический музей входит в состав системы Смоленского музея-заповедника и является старейшим его подразделением. В экспозиции музея более 1,5 тыс. уникальных экспонатов, в числе которых печать одного из первых смоленских князей Вячеслава Ярославича и каменная гробница князя Давыда Ростиславича.