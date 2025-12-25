Заславский представил первую монографию, посвященную Федору Коршу

Работа это очень непростая, она шла около пяти лет, отметил ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский на пресс-конференции в ТАСС презентовал коллективную монографию "Федор Корш и его Русский драматический театр". Проект стал результатом совместной работы ГИТИСа и Государственного театра наций.

"Инициатором создания книги стала наша замечательная доцент кафедры продюсерства и менеджмента Людмила Городецкая. У нее были определенные наброски. В течение нескольких лет эта работа проходила через нескольких заведующих кафедрами, которые каждый раз собирали авторский коллектив, куда входили разные замечательные ученые и специалисты. Всех не перечислить. Работа это очень непростая, она шла около пяти лет", - сказал Заславский.

На конференции также присутствовала директор Государственного театра наций Наталья Мазур. "Театр Наций, конечно, присоединился к проекту больше тематически и финансово, - говорит она. - Мы оплатили производство этой книги благодаря нашим партнерам. Произошло на самом деле большое чудо, потому что в этом году нашему прекрасному зданию в Петровском переулке, которое появилось как раз при Корше, исполнилось 140 лет. И тут я абсолютно случайно узнала, что ГИТИС готовит к изданию книгу про этого человека. Мы тут же созвонились с Григорием Анатольевичем: захотели как-то поучаствовать".

Выход книги прокомментировал и генеральный директор Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, заведующий кафедрой продюсерства и менеджмента исполнительских искусств ГИТИСа Андрей Борисов. "По сути, это первый фундаментальный труд о легендарном Театре Корша. И эта фундаментальная работа не закрывает тему, она ее открывает. Вот что принципиально важно. Даже внутри авторского коллектива, если эту книгу почитать внимательно, есть диалог, живой. Это не монолит, не единое мнение. Авторы придерживаются своей позиции, естественно, находятся в определенном исследовательском коридоре", - заключил он.