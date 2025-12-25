ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяКультура

Петербургский театр "Мастерская" покажет авторский спектакль "Пастернак"

Режиссер Роман Габриа посвятил постановку истории отказа Бориса Пастернака от Нобелевской премии, присужденной за роман "Доктор Живаго"
Редакция сайта ТАСС
21:05

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Театр "Мастерская" покажет премьеру авторского спектакля Романа Габриа "Пастернак", для которого режиссер сам написал поэтический текст. Спектакль посвящен одной из самых драматичных страниц в истории советской литературы - отказу Бориса Пастернака от Нобелевской премии, присужденной ему за роман "Доктор Живаго".

"После публикации в Италии роман "Доктор Живаго" был признан антисоветским и запрещен в СССР. 23 октября 1958 года Шведская академия объявила о награждении поэта Нобелевской премией по литературе. Однако Пастернак отправляет телеграмму в Стокгольм, в которой извещает о своем отказе от премии", - рассказали в пресс-службе театра.

Центральной темой спектакля становится все же не насилие, а любовь. Одной из главных красок на палитре режиссера является фигура Лары, главной героини "Доктора Живаго", и ее реальный прообраз Ольга Ивинская. Она была спутницей поэта в последние годы его жизни, и именно ей посвящена вся поздняя лирика Пастернака.

Как отметили в пресс-службе, спектаклю, похожему на картину, свойственны живописная статичность, возвышенность слога, композиционная выверенность. Режиссер словно пишет холст, где текст, свет, музыка, жест и все визуальные образы становятся красками на его полотне. И даже портретное сходство актера Никиты Капралова с поэтом оказывается важным в театре художника. Для исполнителя роли Пастернака разработан сложный пластический грим.

Как создатель авторских спектаклей режиссер уже обращался к реальным биографиям. Так, в театре "Открытое пространство" идет его спектакль "Мейерхольд". А в "Мастерской" он поставил ранее спектакль "Любовь и Ленин". 

РоссияСанкт-Петербург