Петербургский театр "Мастерская" покажет авторский спектакль "Пастернак"

Режиссер Роман Габриа посвятил постановку истории отказа Бориса Пастернака от Нобелевской премии, присужденной за роман "Доктор Живаго"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Театр "Мастерская" покажет премьеру авторского спектакля Романа Габриа "Пастернак", для которого режиссер сам написал поэтический текст. Спектакль посвящен одной из самых драматичных страниц в истории советской литературы - отказу Бориса Пастернака от Нобелевской премии, присужденной ему за роман "Доктор Живаго".

"После публикации в Италии роман "Доктор Живаго" был признан антисоветским и запрещен в СССР. 23 октября 1958 года Шведская академия объявила о награждении поэта Нобелевской премией по литературе. Однако Пастернак отправляет телеграмму в Стокгольм, в которой извещает о своем отказе от премии", - рассказали в пресс-службе театра.

Центральной темой спектакля становится все же не насилие, а любовь. Одной из главных красок на палитре режиссера является фигура Лары, главной героини "Доктора Живаго", и ее реальный прообраз Ольга Ивинская. Она была спутницей поэта в последние годы его жизни, и именно ей посвящена вся поздняя лирика Пастернака.

Как отметили в пресс-службе, спектаклю, похожему на картину, свойственны живописная статичность, возвышенность слога, композиционная выверенность. Режиссер словно пишет холст, где текст, свет, музыка, жест и все визуальные образы становятся красками на его полотне. И даже портретное сходство актера Никиты Капралова с поэтом оказывается важным в театре художника. Для исполнителя роли Пастернака разработан сложный пластический грим.

Как создатель авторских спектаклей режиссер уже обращался к реальным биографиям. Так, в театре "Открытое пространство" идет его спектакль "Мейерхольд". А в "Мастерской" он поставил ранее спектакль "Любовь и Ленин".