Швыдкой положительно отозвался о появлении Путина в "Простоквашино"

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству считает, что появление российского лидера в мультфильме может стать одним из способов знакомства детей с главой государства

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой положительно отозвался о появлении персонажа Владимира Путина в одном из эпизодов мультсериала "Простоквашино".

"Знаете, я к подобному появлению [президента в мультфильме] отношусь очень просто. Если это сделано с любовью и уважением, то почему бы и нет? Я думаю, что это такая форма проявления любви", - сказал он.

Швыдкой добавил, что появление персонажа Путина в "Простоквашино" может стать одним из способов знакомства детей с президентом.

В сентябре 2025 года во время сессии "Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике" на ПМЭФ-2025 председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева сообщила, что персонаж Путина может появиться в мультсериале "Простоквашино". Она отметила, что Матроскин с президентом создадут "прекрасный дуэт" для продвижения страны и отечественной культуры.

Премьера мультсериала "Простоквашино" состоялась в 2018 году. Он вдохновлен советским циклом по произведениям Эдуарда Успенского и выполнен в жанре анимационного ситкома. В новом сериале свой голос Почтальону Печкину подарил актер Иван Охлобыстин, Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, няню Маргариту Егоровну - Татьяна Васильева.