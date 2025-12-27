В работу галереи культурного кластера Севастополя планируют внедрить ИИ

В тестовом режиме нейросеть будет отслеживать параметры системы климат-контроля и собирать информацию о комфорте посетителей, сообщил директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта для музейных пространств будут апробированы в здании Российской галереи искусств (РГИ) на мысе Хрустальный в Севастополе - в тестовом режиме нейросеть будет отслеживать параметры одной из самых современных в РФ систем климат-контроля, а также собирать информацию о комфорте посетителей. Об этом сообщил ТАСС директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов.

"Мы собираемся задействовать алгоритмы по двум параметрам уже с открытия в новом здании. Первое - это работа с посетителями, сбор информации, обратной связи, о том, насколько им комфортно, что работает, что не работает - эту обратную связь собирать", - сказал Зотов.

Он уточнил, что вторым направлением может стать проект студентов Севастопольского государственного университета - онлайн-расписание занятости помещений. Дело в том, что здание галереи состоит не только из выставочных залов и служебных помещений, но и ряда общественных пространств, где могут проводиться лекции или куда можно прийти просто для работы и отдыха в тишине.

"Мы, конечно же, очень хотим, чтобы галерея стала центром притяжения в более широком смысле: у нас достаточно много общественных пространств, которые не являются закрытыми, куда можно попасть во время работы - а это с 10:00 до 20:00 каждый день без выходных. И вот, ребята предложили - для создания такой возможности, открытости для посетителей - систематизировать их с помощью искусственного интеллекта, отслеживать расписание. Мы понимаем, что запрос от посетителей на это будет, и мини-приложение, если ребята доведут работу до конца, поможет им понять, где сейчас проходят лекции, мастер-классы и другие мероприятия, а куда можно прийти, чтобы поработать как в коворкинге или просто посидеть в тишине в красивом месте", - пояснил Зотов.

Управление климат-контролем

Собеседник агентства рассказал, что современные подходы к организации музейной работы предполагают строгий контроль температуры, влажности и других параметров микроклимата в помещениях, где находятся экспонаты, - это позволяет лучше сохранять их.

"В новом здании у нас ультрасовременная система климат-контроля, одна из лучших в РФ. Она похожа на ту, что ставилась на стадионах в Катаре (перед чемпионатом мира по футболу 2022 года спортивные арены в этой стране оснастили инновационными установками, которые позволяли тысячам зрителей чувствовать себя комфортно в жару). И очень важная ее часть - это автоматическая фиксация параметров: начнем с того, что это физически невозможно - отслеживать столько параметров для стольких фондовых и выставочных помещений, например, по журналу, и заканчивая тем, что автоматизация снижает риск нарушений в работе климат-контроля", - отметил Зотов.

По его словам, все данные будут аккумулироваться в центральном пункте наблюдения, а сотрудники выставочных залов и фондов будут обеспечены мобильными устройствами, которые оповестят, если вдруг произошли неполадки или по какой-то другой причине какой-то из показателей вышел за рамки допустимого. Это позволит максимально оперативно исправить ситуацию.

"И сейчас, в том числе со специалистами и будущими специалистами-студентами, работаем над тем, как еще можно здесь внедрить технологии искусственного интеллекта. Признаться, полностью отдавать ему управление такой важной для музея системой попросту страшно, пока что любая система требует постоянной проверки и контроля со стороны человека", - подчеркнул он.

Зотов добавил, что с осени система климат-контроля проходит тестирование, которое завершится в мае - к открытию галереи.

О галерее

Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств) в Севастополе - один из проектов культурно-образовательного кластера, который строят на мысе Хрустальный по поручению президента России. В состав комплекса войдут Академия хореографии, Театр оперы и балета и музейный комплекс. Уже введено и используется по назначению здание Академии хореографии, завершение строительства здания галереи ожидается в конце 2025 года, завершение строительства театра - в 2026 году.