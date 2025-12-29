Мишустин поздравил коллектив дома творчества имени В. Д. Поленова со 110-летием

Премьер-министр РФ отметил важность приобщения молодежи к народному искусству

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Государственного российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова со 110-летием, отметив его вклад в возрождение традиционных промыслов.

"Вы ведете большую работу по возрождению и популяризации традиционных ремесел и промыслов, проводите масштабные мероприятия, фестивали, конкурсы, выставки. За эти годы вам удалось сформировать обширный фонд этнографических и фольклорных материалов, открыть много новых имен и талантов в регионах, включая самые удаленные уголки нашей страны. Важно, что вы приобщаете подрастающее поколение к народному искусству, прививаете любовь к родной земле", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Председатель правительства отметил уникальность этой организации, подчеркнув ее вклад в сохранение и развитие национального наследия. По его словам, центр оказывает всестороннюю поддержку учреждениям культуры и самобытным коллективам.

Мишустин назвал Дом Поленова символом преемственности и духовного богатства страны, поблагодарив всех причастных за профессионализм и преданность делу.

"От всей души желаю вам реализации творческих проектов, вдохновения, крепкого здоровья и благополучия", - заключил премьер-министр.