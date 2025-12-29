Статья

"Папа" Маугли, империалист и самый молодой нобелевский лауреат. Жизнь Редьярда Киплинга

30 декабря исполняется 160 лет со дня рождения влиятельного английского поэта и прозаика. Рассказываем, как складывалась жизнь знаменитого автора

Редакция сайта ТАСС

Редьярд Киплинг © Evening Standard/ Getty Images

"Дом страдания" и первые успехи

Джозеф Редьярд Киплинг родился 30 декабря 1865 года в Бомбее, где его отец Джон Локвуд Киплинг был главой отделения в школе искусств. Жизнь маленького Редьярда началась среди красок индийских пейзажей колониальной культуры. В 1871 году его с младшей сестрой отвезли в Англию и оставили на воспитание у людей, оказавшихся равнодушными и жестокими. В 1888-м писатель с горечью описал эти годы в рассказе "Мэ-э, паршивая овца". Место, где Киплинг пережил свои детские мучения, он называл в автобиографии "домом страдания".

Редьярд был настолько травмирован, что, когда он вернулся из мучительной ссылки в 1877 году и мама пришла поцеловать его на ночь, будущий писатель выставил руку, ожидая удара. Мальчик стал учеником школы, которая готовила кадры для колониальной службы. Именно в эти годы, несмотря на направление обучения, благодаря прогрессивному директору, образование Киплинга приобрело более гуманитарный уклон. В 1881 году родители Редьярда без ведома сына выпустили в свет сборник его стихотворений "Школьные стихи". Книга вышла в Лахоре (ныне — Пакистан, в те годы — часть Британской Индии), где отец занял пост куратора музея.

В том же году Киплинг, окончив школу, занял пост помощника редактора "Гражданской и военной газеты" в Лахоре и стал много ездить по стране, собирая материал для статей, очерков и рассказов. В 1886 году он выпустил первый "настоящий" сборник стихов — "Департаментские песенки", а через год стал сотрудником более крупной газеты — издания "Пионер" в Аллахабаде (ныне — Праяградж). Рассказов и очерков об Индии, опубликованных за пять неполных лет, хватило на семь книг. Несколько экземпляров добрались до Англии, где работы Киплинга не сразу, но произвели впечатление на читателей.

© AP Photo

Литературное признание

В 1889 году Киплинг покинул Индию, в качестве корреспондента "Пионера" пересек Юго-Восточную Азию и Америку — путевые заметки составили книгу "От моря до моря" — и вернулся в Лондон. В 1892 году Киплинг женился на сестре своего покойного друга и соавтора Каролине Балестье. Во время их свадебного путешествия по США банк, в котором писатель держал все сбережения, обанкротился, и Киплинги были вынуждены на неопределенное время поселиться в штате Вермонт. Там у них родились две дочери — Джозефина и Элси.

Одна за другой вышли новые книги Киплинга, самая известная из которых — "Книга джунглей". Знаменитая история о диком мальчике Маугли, живущем среди животных где-то на территории Индии, была написана именно в снежном Вермонте — одном из самых северных штатов США.

К 1897 году Киплинг был самым высокооплачиваемым писателем в мире — он достиг небывалого успеха. Но в 1899-м произошла трагедия: после очередной поездки в Америку писатель заболел воспалением легких и был при смерти. Когда он выздоровел, ему сообщили, что от той же болезни умерла его дочь Джозефина. Киплинг смирился с ее смертью, но из-за этой трагедии он никогда больше не вернулся в Америку.

В 1899 году началась англо-бурская война, в которой Киплинг всецело поддерживал позицию Великобритании. Доля политических и агитационных произведений в его творчестве резко увеличилась, но именно в эти годы писатель создал свой шедевр — роман "Ким" (1901), который многие критики считают одним из лучших романов ХХ века.

Первый англичанин-лауреат

10 декабря 1907 года Киплинг был удостоен Нобелевской премии по литературе. Критерии присуждения были сформулированы четко и емко: "В признание силы наблюдения, оригинальности воображения, мужественности идей и замечательного таланта повествования, которые характеризуют произведения этого всемирно известного автора".

Киплинг стал первым писателем, пишущим на английском языке, который был удостоен этой награды. Кроме того, он и по сей день остается самым молодым лауреатом Нобелевской премии по литературе в истории — ему было всего 42 года. Киплинг всегда отказывался от правительственных наград, предпочитая независимость. Писатель отказывался даже от рыцарского звания, но Нобелевскую премию принял.

Редьярд Киплинг и король Георг V © Topical Press Agency/ Getty Images

Последние годы Редьярда

С 1910-х годов взгляды Киплинга становились все более несозвучными своему времени. Его обвиняли в империализме, шовинизме и антигуманизме, но все равно почитали как писателя. Сам автор говорил, что сочувствовал низшим классам, но не доверял всем формам демократии.

На Первой мировой войне погиб его сын Джон в возрасте 18 лет, и писатель увековечил его память, написав книгу "Междулетье" о полке, в котором тот служил. Несмотря на то что война унесла жизнь ребенка Киплинга, его творчество спасло на фронте как минимум одного человека — причем буквально. Один французский солдат спасся благодаря тому, что копия книги "Ким" остановила пулю в его нагрудном кармане.

В последние годы Киплинг стал все меньше внимания уделять литературе, больше занимаясь политическими и социальными вопросами. В 1922-м, например, ему удалось познакомиться с английским королем Георгом V, с которым у него впоследствии завязалась большая дружба. Киплинг умер за два дня до смерти монарха — 18 января 1936 года — и был похоронен в Вестминстерском аббатстве.

Даниил Хмелевской