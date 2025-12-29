В Москве пройдет фестиваль-инсталляция World Fashion Shorts

Проект реализуется как специальное событие Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Шестой выпуск фестиваля-инсталляции World Fashion Shorts состоится 14 марта 2026 года в мультимедийном зале Центра дизайна Artplay в рамках шестой Московской недели моды. Зрителям будет представлена программа коротких фильмов о моде, а также фильмы фестивалей-партнеров со всего мира, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Шестой выпуск World Fashion Shorts представит программу коротких фильмов о моде, где будут собраны лучшие работы, показанные на фестивале, - призеры ежегодного конкурса и фильмы фестивалей-партнеров со всего мира, которых становится все больше. Конкурс, который появился на World Fashion Shorts в 2024 году, проходит осенью, весной же фестиваль дает возможность увидеть наиболее яркие ролики из предыдущих программ", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, формат фестиваля-инсталляции предполагает одновременную демонстрацию видеоконтента в восьми тематических видеопотоках, смонтированных из отобранных фильмов. Они будут транслироваться по всему периметру мультимедийного зала, что позволит зрителям самостоятельно выбирать стратегию просмотра - от сосредоточенного восприятия отдельных работ до свободного "монтажа" визуальных образов. Деление программы на конкурсную и партнерскую части не предусмотрено.

Проект реализуется как специальное событие Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit. Как отметили в пресс-службе, его стратегической задачей является развитие международного сотрудничества и формирование глобальной сети фестивалей модного кино. Среди постоянных партнеров World Fashion Shorts - фестивали из Мексики, США, Аргентины, Филиппин и Бразилии.

