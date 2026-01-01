Статья

Плагиат или портал в другую реальность? История и легенды "Черного квадрата" Малевича

1 января (19 декабря по старому стилю) исполняется 110 лет со дня презентации "Черного квадрата", созданного художником Казимиром Малевичем. Это произошло в Петрограде на "Последней футуристической выставке картин "0,10" в Художественном бюро на Марсовом поле. Спустя годы "Квадрат" признается супрематическим шедевром, установившим новые правила в искусстве. Рассказываем, каким был прием этого произведения и какие легенды породила его неоднозначность

Редакция сайта ТАСС

Картина Казимира Малевича "Черный квадрат" © lara-sh/ Shutterstock/ FOTODOM

Как картину встретили современники

Малевич был куратором этой выставки и представил на ней сразу 39 своих работ. Но "Квадрат" на ней стоял особняком — он был размещен на стыке стен, будто на месте алтаря. Это было эпатажно, но все-таки логично, так как это произведение, как считают искусствоведы, требовало изоляции и было полностью несовместимо с обычной экспозицией.

Реакция некоторых критиков была не с нотой насмешки и уничижения работы, а с почти апокалиптическим беспокойством о судьбе искусства. Критика Александра Бенуа на это ощущение натолкнули не только сама картина и ее расположение в экспозиции, но и листовки Малевича, которые раздавали на выставке.

Художник писал о необходимости избавить искусство от предметности, отвергая параллельно всю вторичность в творчестве. "Черный квадрат в белом окладе — это не случайный маленький эпизодик, а один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кичится тем, что оно через гордыню приведет всех к гибели. Все их творчество есть одно сплошное утверждение культа пустоты, мрака, "ничего" черного квадрата в белой раме", — писал в газете "Речь" возмущенный критик.

А Малевич, удивившись масштабу претензий, отправил Бенуа ответное письмо. "У меня — одна голая, без рамы (как карман) икона моего времени, и трудно бороться. Но счастье быть не похожим на вас дает силы идти все дальше и дальше в пустоту пустынь. Ибо там только преображение", — язвительно ответил Казимир. Действительно, "Черный квадрат" стал точкой отсчета для целого движения — супрематизма (от лат. supremus — высший). Оно стремилось к "чистой" живописи через отказ от пейзажа, портрета и натюрморта, став влиятельным направлением развития авангардного искусства.

Транс Малевича

Сейчас часто можно услышать, что написать "Черный квадрат" мог каждый. И тогда неискушенные посетители говорили: "Это легко! Такое сделать может всякий — даже ребенок!" А приобретя еще больший вес и став одним из самых узнаваемых произведений в мире, он еще и оброс легендами.

Одна из них гласит, что Малевич не успевал написать картины для выставки. Придя в отчаяние, он замазал неудавшееся полотно черной краской, нарисовав квадрат в приступе творческого раздражения. В этот момент вошедший в мастерскую друг якобы воскликнул: "Гениально!" Сейчас это доказать крайне трудно, даже, скорее, невозможно. Действительно, работ перед выставкой не хватало. А Малевич, как указывалось ранее, в итоге написал 39 картин.

Художник утверждал, что создал "Квадрат", находясь в мистическом трансе. Современники отмечали, что Малевич долго не мог спать и есть, пытаясь понять, что он сотворил. Сложно определить, было ли хоть что-то правдой или это хитрая самореклама.

Вторичный "Квадрат"

Мало того, что "Черный квадрат" многие считали "мазней", некоторые говорили и о вторичности произведения. Например, еще в 1617 году английский философ и мистик Роберт Фладд, иллюстрируя один из своих трудов о происхождении мира, нарисовал черный квадрат. Это изображение в его понимании обозначало изначальный Хаос, в котором пребывал мир до Божественного вмешательства.

А в 1882 году французский журналист, писатель и юморист Альфонс Алле начал писать серию монохромных картин. Среди них было и "Первое причастие бесчувственных девушек в снегу" — белый прямоугольник, и "Оцепенение молодых новобранцев, впервые узревших лазурь Средиземного моря" — синий. Но самой первой работой была "Битва негров в пещере глубокой ночью", на которой был просто черный прямоугольник.

К столетию "Квадрата" в 2015 году научные сотрудники Третьяковской галереи, в экспозиции которой и вывешено произведение, провели исследование картины и нашли еще более тесную связь с работой Алле. Просветив ее рентгеновскими лучами и рассмотрев под микроскопом трещины краски, они выяснили, что под изображением скрывается еще один черный слой и еле заметная надпись "Битва негров в темной пещере". То есть "Квадрат" можно считать аллюзией на картину Алле.

Но есть ключевое отличие. Достижения Малевича — не только лишь в поисках формы, а в создании целой идеологии. Здесь не идет речь о сатире или религиозном опыте — художник подкреплял свои работы теоретически, создав целую систему ценностей в мире живописи. Он писал, что "Черный квадрат" открывает четвертое измерение и портал в новую реальность. Хотя, скорее всего, это просто фигура речи.

Даниил Хмелевской