Швыдкой: театр боится серьезно разговаривать с публикой на языке классики

Зрители все чаще ориентируются на короткий формат потребления информации, поэтому в постановках "упрощают многое из того, что упрощать не следовало бы", считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Современный театр опасается серьезно говорить с публикой на языке классики, не упрощая его, поделился мнением в интервью ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он считает, что аудитория все чаще ориентируется на короткий формат потребления информации благодаря соцсетям, и потому театры боятся потерять внимание зрителя. "Александр Сергеевич Пушкин в своей знаменитой статье о русском театре утверждал, что публика формирует драматические таланты. Меня беспокоит, что театр боится серьезно разговаривать с публикой на языке классики, не адаптируя его и не упрощая. Театр опасается, что публика убежит куда-то, ведь значительная часть аудитории живет в социальных сетях и ориентирована на короткий визуальный формат", - сказал он.

По его мнению, в театрах "упрощают многое из того, что упрощать не следовало бы". В результате в адаптации большой классики появляются монологи и диалоги, напоминающие эстрадные репризы. "Это мне совсем не близко", - заключил собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.