Швыдкой отметил рост интереса к российской культуре в Азии и Африке

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Интерес к российской культуре в странах Азии и Африки заметно растет, эти регионы становятся важными направлениями международного культурного сотрудничества. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью ТАСС.

"Российская культура активно продвигается в Африке и вызывает там большой интерес. Это новые пространства, которые нельзя оставлять без внимания. Мы продолжаем сотрудничать с разными странами", - рассказал он.

Швыдкой также подчеркнул высокий потенциал сотрудничества со странами Азии. В частности, он напомнил, что в 2026 году в Японии пройдет 20-й фестиваль российской культуры. Кроме того, по его словам, значительный интерес к взаимодействию с российскими театрами, филармониями и образовательными учреждениями проявляют представители культурной сферы Республики Корея.

Говоря в целом о международном культурном диалоге, Швыдкой отметил, что мир культуры не ограничивается западным пространством. "Очевидно, что мир не исчерпывается только западным "золотым миллиардом". На глобальном Юге существует достаточно возможностей для показа художественных произведений с коммерческим эффектом", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что Россия продолжает выстраивать культурное сотрудничество с разными странами, в том числе в рамках евразийского и международного диалога, формируя новые маршруты и форматы взаимодействия.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00.