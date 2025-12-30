Иностранный фильм вошел в десятку самых кассовых в РФ впервые с 2023 года

Речь идет об американском триллере "Иллюзия обмана 3"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Впервые с 2023 года иностранный фильм вошел в десятку самых кассовых в российском кинопрокате, выяснил корреспондент ТАСС. Им стал американский триллер "Иллюзия обмана 3", собравший 1,74 млрд рублей, что позволило ему занять третье место в общем рейтинге Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Ранее ТАСС сообщал, что первые две строчки в рейтинге лидеров российского кинопроката 2025 года заняли фильмы "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (3,34 млрд рублей) и "Финист. Первый богатырь" (2,74 млрд рублей).

Кроме этого в десятку самых кассовых картин вошли также фильмы "Пророк. История Александра Пушкина" (1,64 млрд рублей), "Батя 2. Дед" (1,60 млрд рублей), "Август" (1,56 млрд рублей), "Горыныч" (1,54 млрд рублей), "Алиса в стране чудес" (1,23 млрд рублей), "Кракен" (1,13 млрд рублей) и "Дракула" (936 млн рублей).