Агент Калюжного опроверг новости об уходе актера в увольнение

Григорий Сухов отметил, что в ближайшее время актер не покинет службу

Редакция сайта ТАСС

Глеб Калюжный © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новости о том, что российского актера и музыканта Глеба Калюжного отпустили в увольнение из армии не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщил его агент Григорий Сухов, отметив, что в ближайшее время актер не покинет службу.

"Нет, это неправда, не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, планирует ли в ближайшее время Калюжный уйти в увольнение, Сухов сказал "никак нет".

Ранее в СМИ появилась информация о то, что актера отпустили во второе за семь месяцев его службы увольнение - в этот раз на семейное новоселье в Подмосковье.