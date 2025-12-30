Показы фильмов "Бриллиантовой бабочки" посетили почти 16 тыс. зрителей

Они прошли с конца ноября по конец декабря в российских регионах, а также в Белоруссии и Индии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Почти 16 тыс. человек посетили бесплатные показы фильмов - участников I Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", которые прошли с конца ноября по конец декабря в российских регионах, а также в Белоруссии и Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда культуры.

Читайте также Все об Открытой Евразийской кинопремии

"С 28 ноября по 25 декабря 2025 года Российский фонд культуры при поддержке Министерства культуры РФ организовал серию показов фильмов- участников I Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". <…> Открытые показы собрали значительную аудиторию, объединив почти 16 тыс. зрителей", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, наибольшее число зрителей собрали показы в Москве - 2 293 человека. В Казани фильмы посмотрели около 1,5 тыс. зрителей, в Петрозаводске - 1 360, в Новосибирске - 1 359. Высокий интерес также был зафиксирован во Владивостоке (1 187) и Луганске, где сеансы проходили при полном зале, а общее число гостей составило 1 215. Поддержку проекту оказали и другие регионы: в Самаре показы посетили 993 зрителя, в Кургане - 941, в Пензе - 683, в Саратове - 693. Более 500 человек пришли на сеансы в Красноярске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Международные показы состоялись в Минске и Нью-Дели. В столице Белоруссии проект привлек более 800 зрителей; наибольший интерес вызвали фильмы "Чёрный замок" и "Двое в одной жизни, не считая собаки". В Нью-Дели около 1 200 человек познакомились с пятью картинами - участниками премии. В городах международных показов прошли профессиональные дискуссии, посвященные перспективам совместного кинопроизводства и продвижению национального кино за рубежом.

Как отметила генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина, премия "Бриллиантовая бабочка" была создана для укрепления культурного пространства и поддержки кинематографа, обращенного к традиционным ценностям и национальной идентичности. "Показы кинокартин, принявших участие в первой кинопремии, с успехом прошедшие по всей России, в Беларуси и Индии, - лучшее подтверждение того, что страны-участницы Евразийской академии кинематографических искусств снимают настоящее кино с жизненно важными смыслами, которое интересно людям", - привели в пресс-службе ее слова.

О проекте

Проект реализовывал Российский фонд культуры при поддержке Министерства культуры РФ. Кинопрограмма была представлена в 15 городах России - от Москвы до Владивостока, а также в Белоруссии и Индии. В программу показов вошли номинанты и лауреаты "Бриллиантовой бабочки" из России, Белоруссии, Китая, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Венесуэлы, ЮАР, Сербии и Турции. Все сеансы проходили бесплатно. Фильмы демонстрировались на языке оригинала с русскими субтитрами.