Галерея культкластера Севастополя станет крупнейшим художественным музеем юга РФ

Площадь комплекса составила более 14 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Российская художественная галерея, строительство которой завершено в культурном кластере Севастополя, станет крупнейшим художественным музеем на юге России, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"В Севастополе закончили строительство здания Российской галереи искусств. Комплекс общей площадью более 14 тыс. кв. м одновременно сможет принимать до 800 посетителей. Он станет крупнейшим художественным музеем на юге России", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

На нижнем уровне музейного комплекса расположен купольный театр, фондохранилище, реставрационный центр. Этажом выше - центр образования и творчества, служебно-бытовые помещения. Выставочные залы расположены в облаке музея. Одной из ключевых частей будущей постоянной экспозиции станет Галерея героев Севастополя. Здание возводилось четыре года.

"Российская галерея искусств откроется уже в новом, 2026 году, этот объект станет не просто крупнейшим художественным музеем юга России, но и мощным центром культуры, образования и творчества с по настоящему уникальными решениями. Наша главная задача теперь - наполнить эти величественные пространства живым содержанием, сделать их сердцем культурной жизни, точкой притяжения для жителей и гостей города", - цитирует пресс-служба слова губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Строительство культурного кластера в Севастополе продолжается, в том числе - возведение театра оперы и балета. Музейный и театрально-образовательный комплекс включает семь зданий: уже открывшуюся Академию хореографии, музейный комплекс, театр оперы и балета, два многоквартирных дома, производственно-складской комплекс и электроподстанцию.