Музей-заповедник "Царское село" принял более 3,7 млн посетителей в 2025 году

Самыми востребованными объектами остаются Екатерининский дворец, Екатерининский парк и Александровский дворец

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник (ГМЗ) "Царское село", бывшую парадную резиденцию российских императоров, посетили в 2025 году более 3,7 млн человек, как и годом ранее, сообщил его отдел по связям с общественностью.

"ГМЗ "Царское село" остается одним из самых посещаемых музеев страны. С 1 января по 29 декабря 2025-го музей принял более 3,7 млн человек. Самые востребованные объекты по-прежнему - Екатерининский дворец, Екатерининский парк, Александровский дворец", - говорится в сообщении.

Подавляющее число посетителей составляют россияне, из иностранных туристов в музей в основном приезжают жители Китая, Ирана, Вьетнама, Турции, Болгарии, отметили в музее-зоповеднике.

Новые объекты и интерьеры

Музей-заповедник завершил реставрацию павильона "Пенсионерная конюшня" и на кладбище XIX века, на котором захоронены более 120 лошадей российских императоров. Посвященная им экспозиция откроется весной 2026 года.

Летом вновь открылись для посетителей 3 парадных зала Александровского дворца, теперь экскурсионный маршрут включает 17 интерьеров. Продолжаются работы по реставрации и воссозданию убранства Малиновой гостиной.

В сентябре музей-заповедник и Фонд поддержки культурных инициатив "Газпрома" подписали соглашение о восстановлении и приспособлении к современному использованию Китайского театра, который сгорел во время пожара в 1941 году, напомнили в музее-заповеднике.

Кроме того, отреставрированный исторический комплекс "Императорская ферма" стал креативным пространством. Среди ярких событий, состоявшихся на этой площадке, - экспозиция "Crypto/Ферма" совместно с Центром Art & Science ИТМО, а также фестивали с участием современных художников.

Самые посещаемые выставки

Подводя итоги года, музей-заповедник также назвал самую посещаемую выставку года - "Спасавшие красоту". Экспозиция, посвященная 80-летию Великой Победы, рассказывала об эвакуации раритетов, судьбе музейных сотрудников и подвиге ленинградских реставраторов. Почти за четыре месяца ее увидели около 122 тыс. человек.

"Огромный интерес вызывает выставка "Сокровища императорских резиденций. Царское село" в Государственном историческом музее в Москве. Увидеть 526 царскосельских раритетов приходят более полутора тысяч человек в день", - отметили в музее-заповеднике.